649 عملًا مُقاومًا فلسطينيًا خلال حزيران الماضي

العالم - فلسطين

بالموازاة، أدّت عمليات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والتي بلغت 7 عمليات فردية إلى إصابة مستوطنة صهيونية بجروح بليغة بعد رشقها بالحجارة بالقرب من مستوطنة "بيت آريه" شمال القدس المحتلة.

كما استهدف مقاومون، ظهر اليوم الثلاثاء، مستوطنة "خارصينا" شمال شرق الخليل، بإطلاق نار أدى إلى إلحاق أضرار مادية بمنازل مستوطنين صهاينة دون وقوع إصابات، بالاضافة إلى اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينين وقوات الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله، عقب مسيرةٍ مندّدة باعتداءات المستوطنين.

كذلك، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مستوطنة "بني حيفر" في الخليل، ألقى خلالها الشبان الحجارة صوب قوات الاحتلال، وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ما بين عمليات إطلاق نار ومواجهات وإلقاء الحجارة.

يُذكر أنّ مركز معلومات فلسطين رصد 649 عملًا مقاومًا، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، أسفرت عن إصابة 26 إسرائيليًا بعضهم بجراح خطرة، في ظل تصاعد أعمال المقاومة، وسط معطيات ومتغيرات تُنذر بمزيد من "العنفوان الثوري" ضد الاحتلال ومستوطنيه.