شاهد.. "تويتر" يرفع دعوى قضائية ضد "إيلون ماسك"

العالم - خاص بالعالم

وفي الدعوى المرفوعة ضد"إيلون ماسك" يطلب تويتر من المحكمة أن تجبر ماسك على إتمام الصفقة، وشراء الشركة مقابل المبلغ المتّفق عليه بين الطرفين، مؤكّداً أنّ ما من تعويض مالي يمكنه أن يصلح الضرر الذي لحق بموقع التغريدات من جرّاء انسحاب الملياردير من الاتفاق.

وقال محامو تويتر إنّ رئيس شركتي "تسلا" و"سبايس إكس" 'ادّعى أنّه علّق تنفيذ الاتفاق بانتظار وفاء (تويتر) بشروط خيالية، وقد فشل في التزامه العثور على تمويل، وخرق واجب السرية واستخدم معلومات سرّية لتحقيق مآرب سيّئة'.

وأكّد المحامون أنّ أثرى رجل في العالم 'لم يستخدم الوسائل اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ، وأضافوا أنّ 'سلوك ماسك يؤكّد ببساطة أنّه أراد الخروج من عقد وقّع عليه بكامل حرّيته، وفي الوقت نفسه إلحاق الضرر بتويتر'.

وفي دعواهم أكّد محامو الشركة ومقرّها في سان فرانسيسكو أنّ 'تويتر عانى وسيظلّ يعاني من أضرار لا يمكن إصلاحها بسبب خروقات' الملياردير للعقد المبرم بين الطرفين.

وفي حين يتّهم ماسك تويتر بعدم الالتزام ببنود الاتّفاق، أوضح أنّ الشركة لم تزوّده بكامل البيانات المتعلّقة بالحسابات المزيّفة، والبريد العشوائي على المنصّة، متّهماً إياها أيضاً بالتقليل من حجم هذه الحسابات والرسائل البريدية.

كما اتّهم ماسك شركة تويتر بخرق الاتّفاق المبرم بينها وبينه بإصدارها أخيراً عدداً من القرارات، من بينها تجميد التوظيف، وذلك خلافاً لالتزامها بموجب الاتفاق مواصلة العمل بشكل طبيعي.

ويتضمّن الاتفاق بين ماسك وتويتر بنداً جزائياً بقيمة مليار دولار يتعيّن على الطرف الذي ينتهك العقد أن يدفعه للطرف المتضرّر.