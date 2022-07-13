الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢
٠٨:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: لا يحق لأحد أن يتحدث معنا بمنطق القوة ولن نتراجع عن مواقفنا المحقة

الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

 الجلوسُ على الكرسي أكثرَ من خمسينَ دقيقةً متواصِلةً قد يُسبِّبُ جلْطات

العراق.. العثور على مضافات لداعش بعملية أمنية في تلعفر

رئيسي: لن نتراجع عن مواقفنا المنطقية

 تشكيل 5 مجموعات جديدة للطائرات المسيرة في القوات البرية للجيش

سريلانكا..رئيس الوزراء يعلن الطوارئ والمحتجون يطالبون باستقالته

شاهد.. "تويتر" يرفع دعوى قضائية ضد "إيلون ماسك"