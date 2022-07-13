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الكشف عن فحوى اتصال هاتفي بين غانتس وكامل حول مقبرة الجنود المصريين

بري: سندافع عن مواردنا البحرية والبرية وللإقلاع عن أي محاولة لإسقاط لبنان داخليًا

انفوغرافيك.. العلاقات الأمريكية - السعودية

العراق.. العثور على مضافات لداعش بعملية أمنية في تلعفر

رئيسي: لن نتراجع عن مواقفنا المنطقية

 تشكيل 5 مجموعات جديدة للطائرات المسيرة في القوات البرية للجيش