قناة العالم
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢
٠٩:٢٧ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: الجهود الأمريكية من أجل تقوية الكيان الإسرائيلي وتطبيع علاقاته مع بعض البلدان لن تعزز أمن هذا الكيان
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: على الولايات المتحدة أن لا تكرر تجربة الضغوط القصوى الفاشلة وأن تنظر إلى الحقائق وتتعض من الماضي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: لا يحق لأحد أن يتحدث معنا بمنطق القوة ولن نتراجع عن مواقفنا المحقة
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: لا يحق لأحد أن يتحدث معنا بمنطق القوة ولن نتراجع عن مواقفنا ومطالبنا
مصادر فلسطينية عن هيئة البث الإسرائيلية: بايدن ولابيد سيوقعان بيانا مشتركا باسم "إعلان القدس" يعبر عن الالتزام الأمريكي بأمن كيان الاحتلال
تركيا تعلن أنها ستستضيف وفدين من روسيا وأوكرانيا ودبلوماسيين أمميين الأربعاء لبحث استئناف إيصال شحنات الحبوب المتوقفة عبر البحر الأسود
د.عباس مقتدائي النائب الاول لرئيس لجنة الامن والدفاع والسياسية الخارجية في البرلمان الايراني: الوكالة الطاقة الذرية الايرانية تقوم بالتخصيب لتأمين حاجات البلد
مقتدايي: وكالة الطاقة الذرية ما تزال تراقب المنشأت الايرانية رغم عدم التزامها ببنود الاتفاق النووي
عباس مقتدائي: لدينا الآن قانون صادق عليه البرلمان الايراني وتتتعامل به الحكومة
عباس مقتدائي: ايران تؤكد في كل محادثاتها ان على الوكالة تطبيق كل القوانين الدولية لا ان تقع في شراك الدول التي تزرع الفتنة
برامج
وثائقيات
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١
العالم الاسلامي
جولة بايدن للمنطقة وملفا السعودية والكيان الإسرائيلي
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٢
العالم الاسلامي
جولة بايدن للمنطقة وتعزيز التطبيع
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٨
التواصل
حصاد الشمام المشهدي الإيراني
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧
أهم الأخبار
كواليس قتل المعارض السعودي مانع اليامي
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧
أهم الأخبار
جولة بايدن للمنطقة وملفا السعودية والكيان الاسرائيلي
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٩
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
الكشف عن فحوى اتصال هاتفي بين غانتس وكامل حول مقبرة الجنود المصريين
بري: سندافع عن مواردنا البحرية والبرية وللإقلاع عن أي محاولة لإسقاط لبنان داخليًا
انفوغرافيك.. العلاقات الأمريكية - السعودية
العراق.. العثور على مضافات لداعش بعملية أمنية في تلعفر
رئيسي: لن نتراجع عن مواقفنا المنطقية
تشكيل 5 مجموعات جديدة للطائرات المسيرة في القوات البرية للجيش
مقالات و تحليلات
سلطات عدن تفاقم المعاناة.. الاتصالات في دائرة الاستهداف
ماذا يعدّ الاسرائيلي في الكواليس مع دول التطبيع للمنطقة؟
خبير عسكري يكشف مفصلاً ما هدف ربط نظام دفاع الاحتلال مع دول التطبيع؟
ارتباك مصري في إدارة ملفي ليبيا والسودان
دول الغرب وممثلوهم في الداخل سبب الأزمات في ليبيا
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.