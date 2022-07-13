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الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: الجهود الأمريكية من أجل تقوية الكيان الإسرائيلي وتطبيع علاقاته مع بعض البلدان لن تعزز أمن هذا الكيان

الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

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