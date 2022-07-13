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انفوغرافيك.. العلاقات الأمريكية - السعودية

انفوغرافيك.. العلاقات الأمريكية - السعودية
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية في وقت صعب للعلاقات بعدما واجهت اختبارا بمقتل الصحفي في واشنطن بوست جمال خاشقجي، فضلا عن حرب اليمن. وفيما يلي بعض المحطات الرئيسية في علاقات الولايات المتحدة والسعودية:

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