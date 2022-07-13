أمير عبد اللهيان: نحاول وقف الحرب في أوكرانيا

العالم - ايران

وتابع ان إيران لديها مائة عام من الخبرة في تشكيل البرلمانات ، وفهمنا مدى فعالية البرلمانات في تطوير العلاقات بين الحكومات والشعوب وتمتين العلاقات.

وأكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي أن الإستراتيجية الرئيسية للمجلس تعتمد على تطوير التعاون الشامل مع دول الجوار في المنطقة خاصة الدول الإسلامية واليوم رأينا الظروف الجيوستراتيجية والجيوسياسية للعالم والتي تستدعي زيادة التواصل بين دول المنطقة.

واشار الى اندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا وقال يتعين على الدول المجاورة أن تعمق علاقاتها بشكل استراتيجي، فإن مثل هذه الظروف تجبرنا أيضًا على زيادة التعاون.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي نحن في الجمهورية الإسلامية الايرانية نولي اهتماما كبيرا بأوزبكستان في المرحلة الحالية نظرا إلى الاواصر التاريخية والثقافية المشتركة التي تخلق فرصة كبيرة للبلدين في مجال الترانزيت خاصة بالنسبة لوصول أوزبكستان إلى المياه الحرة للخليج الفارسي وبحر عمان.

وافادت وكالة تاس للأنباء نقلا عن رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني بأن طهران تمتنع عن أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد النزاعات في أوكرانيا.

قال حسين أميرعبد اللهيان في هذه المقابلة: لدينا أنواع مختلفة من التعاون مع روسيا بما فيه التعاون في المجال الدفاعي ونؤكد على ضرورة وقف الحرب.

وأضاف: أعتقد أن المشكلة في مكان آخر حيث تقوم بعض الدول الغربية حاليا بما في ذلك أمريكا بصنع أسلحة وتحاول بيع منتجاتها واننا نحاول تجنب أي إجراء من شأنه تصعيد الاوضاع.

واكد وزير الخارجية نحن نحاول وقف هذه الحرب.