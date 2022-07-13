فی اطار زیارته لمنطقة القوقاز.. شمخاني يزور جمهورية أذربيجان

العالم - ايران

وسيزور شمخاني أذربيجان الجمعة القادمة (15 تموظ/يوليو) ، استمرارا لزيارته إلى منطقة جنوب القوقاز وتلبية لدعوة رسمية من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأذربيجاني أسوب اف.

وسيلتقي شمخاني خلال زيارته رئيس جمهورية أذربيجان "الهام علي اف"، ويتباحث معه حول القضايا الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

ووصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني الخميس الماضي (7تموز) إلى العاصمة الارمينية يريفان، للقاء المسؤولين الأرمينيين وذلك في إطار الزيارات المخطط لها إلى منطقة القوقاز.