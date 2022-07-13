شاهد.. مقتدائي يؤكد على حق ايران المشروع في النووي السلمي

العالم - خاص بالعالم

وقال مقتدائي في حديث لبرنامج" من ايران" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن الجمهورية الاسلامية الايرانية اثبتت خلال سنوات الحظر الاميركي المفروض عليها، قوتها في تحمل كافة الضغوط التي تمارسها القوى الاجنبية وخاصة الغربيين عليها، وذلك لانهم لايريدون تواجد دولة قوية تحمي الامة الاسلامية في المنطقة وتكون صوتها الدائم.

وأضاف، أن الجمهورية الاسلامية الإيرانية كانت ومازالت تسعى الى تعميق علاقاتها مع الدول الصديقة، حيث ان ايران حتى في الظروف الصعبة تتكاتف مع الشعوب الاسلامية، لدعم الامة الاسلامية.

وأكد مقتدائي، أن ايران اثبتت خلال السنوات الماضية انها تستطيع التغلب على كافة المشاكل التي تواجهها بسبب الحظر والضغط الغربي المتمثل باميركا، مشيرا الى ان اميركا سعت الى فرض حظر يشل حركة ونمو ايران، ولكن وبعد كل الضغوط التي قاموا بها هم من هربوا من المنطقة، وخير دليل هروبهم المذل من افغانستان.

ولفت مقتدائي الى أن سبب زيارة الرئيس الاميركي "جوبايدن" الى المنطقة هو من اجل خلق الفتنة والاختلافات في المنطقة.

اكد مقتدائي، على حق ايران الشرعي في الحصول على التقنية النووية السلمية، مشيرا الى ان نشاط العلماء الايرانيين النووي مستمر من اجل التطور في كافة المجالات النووية السلمية، ومثل مجال الزراعة، والطب.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...