الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢
١٠:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: ندعو الإدارة الأمريكية إلى الكفّ عن الاستخفاف بحقوق شعبنا الفلسطيني الثابتة والتوقف عن الانحياز للاحتلال الغاشم

الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في لقاء خاص مع قناة العالم .. شاهد.. مقتدائي يؤكد على حق ايران المشروع في النووي السلمي

استقالة مدير مطار بن غوريون تزامنا مع زيارة بايدن

الصحة الإيرانية تسجل 5 حالات وفاة جديدة بكورونا

إعترفات جون بولتون.. تأكيد على ما هو مؤكد

موسكو توجه رسالة للرياض قبيل زيارة بايدن إلى السعودية

ماذا يحمل بايدن في جعبته للمنطقة؟