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آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تعلن تنظيم تجمع جماهيري حاشد يوم غد رفضا لزيارة الرئيس الاميركي الى فلسطين المحتلة
حماس: ندعو السلطة إلى عدم الرّهان على الموقف الأمريكي في حماية ودعم حقوقنا وثوابتنا الوطنية، وضرورة العودة إلى خيار شعبنا في المقاومة
حماس: ندعو الإدارة الأمريكية إلى الكفّ عن الاستخفاف بحقوق شعبنا الفلسطيني الثابتة والتوقف عن الانحياز للاحتلال الغاشم
حماس: ندعو الإدارة الأمريكية إلى الكفّ عن الاستخفاف بحقوق شعبنا الفلسطيني الثابتة والتوقف عن الانحياز للاحتلال الغاشم
حماس: نحذّر من خطورة الأجندات التي تحملها زيارة بايدن من محاولات دمج الكيان الصهيوني في المنطقة وتوسيع دائرة التطبيع معه
حماس: زيارة بايدن تجسيد عملي للدَّعم الأمريكي المطلق للاحتلال والانحياز الفاضح له وتشكّل غطاء لجرائمه في القتل والتهجير والتمييز العنصري
حماس: ندعو الإدارة الأمريكية إلى الكفّ عن الاستخفاف بحقوق شعبنا الفلسطيني الثابتة والتوقف عن الانحياز للاحتلال الغاشم
حماس: نحذّر من خطورة الأجندات التي تحملها زيارة بايدن من محاولات دمج الكيان الصهيوني في المنطقة وتوسيع دائرة التطبيع معه
حماس: زيارة بايدن تجسيد عملي للدَّعم الأمريكي المطلق للاحتلال والانحياز الفاضح له وتشكّل غطاء لجرائمه في القتل والتهجير والتمييز العنصري
حماس: زيارة بايدن تجسيد عملي للدَّعم الأمريكي المطلق للاحتلال والانحياز الفاضح له وتشكّل غطاء لجرائمه في القتل والتهجير والتمييز العنصري
حماس: نحذّر من خطورة الأجندات التي تحملها زيارة بايدن من محاولات دمج الكيان الصهيوني في المنطقة وتوسيع دائرة التطبيع معه
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش
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