موسكو: قضية "المسيّرات" لن تناقش خلال زيارة بوتين إلى طهران

العالم - روسيا

جاء ذلك خلال رد بيسكوف عما إذا كانت صفقة بيع الطائرات المسيرة ستناقش خلال زيارة بوتين أم لا، حيث رفض بيسكوف الحديث عن هذه القضية، وقال "كلا، ليس لدينا أي تعليق على ذلك".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أمس الثلاثاء، ردا على تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي بخصوص بيع التقنيات الإيرانية الحديثة لروسيا، إن تاريخ التعاون بين الجمهورية الإسلامية والاتحاد الروسي في مجال بعض التقنيات الحديثة يعود إلى ما قبل الحرب في أوكرانيا ولم يحدث مؤخرا أي تطور خاص في هذا الصدد. وأضاف: إن موقف الجمهورية الإسلامية من الحرب في أوكرانيا واضح تماماً وقد تم الإعلان عنه رسمياً عدة مرات.

وتابع: تأتي مزاعم المسؤول الأميركي بينما أميركا والأوربيين حولوا منذ سنوات، الدول المحتلة والمعتدية، بما في ذلك منطقة غرب آسيا، إلى مستودع لأسلحتهم الفتاكة المختلفة، فبدون هذه الأسلحة لما تمكن الصهاينة من مواصلة العدوان واحتلال الأراضي لمدة أكثر من سبعة عقود.

وكان بيسكوف قد أعلن أنه من المقرر أن يزور بوتين طهران، الثلاثاء 19 يوليو الجاري، حيث سيلتقي بالرئيسين الإيراني والتركي، إبراهيم رئيسي ورجب طيب أردوغان.