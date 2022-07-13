عودة الحجاج الإيرانيين إلى البلاد ابتداءاً من يوم غد

العالم - إيران



وقال رضائي في تصريح له الثلاثاء أنه تم تنظيم جميع الحجاج الإيرانيين البالغ عددهم نحو 39 الفا و 600 حاج في اطار 302 قافلة ، حيث وصل في البداية 21200 حاج إلى المدينة المنورة وبعد المكوث فيها اياما للزيارة توجهوا إلى مكة المكرمة فيما وصل البقية وهم اكثر من 17 الف حاج إلى جدة ومنها إلى مكة المكرمة.

واضاف: أن أكثر من 17 ألف حاج من حجاج بيت الله الحرام الإيرانيين سيتوجهون إلى المدينة المنورة خلال الأيام المقبلة وهم الذين كانوا قد وصلوا ابتداء إلى جدة.

وقال: سيتم إرسال الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة أو مطار جدة للعودة إلى البلاد، حيث سيغادر 1300 حاج على شكل 11 قافلة من مكة المكرمة اليوم لزيارة المدينة المنورة، فيما ستعود المجموعة الأولى غدا على شكل ثلاث رحلات جوية إلى طهران ورحلتين إلى تبريز من مطار جدة.

وفي إشارة إلى وجود جميع الحجاج الإيرانيين في مكة المكرمة في الوقت الحاضر، قال: أن إجمالي عدد التأشيرات الصادرة عن السعودية للحجاج الإيرانيين بلغ 39635 تأشيرة ومن بين هؤلاء لم يستطع 43 شخصًا التشرف بالحج ، وللأسف لم نتمكن من إلغاء تأشيراتهم واستبدالها لأشخاص آخرين.