شاهد بالفيديو.. الشعب السريلانكي يرفض حالة الطوارئ

العالم - خاص بالعالم

وقال أحمد عباس في حديث لقناة العالم ان الاحتجاجات التي ملأت شوارع سريلانكا لم تأتِ من فراغ، بل جاءت تلبية لنداءات النقابات في البلاد.

وأضاف ان سريلانكا تشهد ازمة وقود خانقة في الوقت الحالي ما تسبب بوقف سيارات الاسعاف عن العمل وايضاً وقف التنقل بين المدن.

وأوضح ان هذه الاجواء جعلت المواطن السريلانكي ينظر الی جميع الاحزاب بعين واحدة ويری الطبقة السياسية كلها سبب ما آلت اليه الاوضاع في البلاد.

وأكد عباس ان هذه النظرة جعلت الشعب السريلانكي يرفض تعيين رانيل ويكريمسينغه رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئاسة، ما تسبب برفض قراره فرض حالة الطوارئ علی البلاد.

وتوقع عباس ان تنتهي الفوضی في سريلانكا خلال الايام القادمة مؤكداً ان جهات من النقابات تعمل علی استلام الحكم الموقت في البلاد بدل الاحزاب الحاكمة المرفوضة شعبياً.

هذا وفرّ الرئيس السريلانكي "غوتابايا راجابكسا" إلى المالديف على متن طائرة عسكرية أقلته من كولومبو، بعدما تعهد الاستقالة من منصبه إثر احتجاجات شعبية عارمة ضده.