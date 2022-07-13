الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢
١١:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو.. الشعب السريلانكي يرفض حالة الطوارئ

الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد الصحفي الهندي أحمد عباس أن الشعب السريلانكي لن يرضخ لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات علی البلاد.

العالم - خاص بالعالم

وقال أحمد عباس في حديث لقناة العالم ان الاحتجاجات التي ملأت شوارع سريلانكا لم تأتِ من فراغ، بل جاءت تلبية لنداءات النقابات في البلاد.

وأضاف ان سريلانكا تشهد ازمة وقود خانقة في الوقت الحالي ما تسبب بوقف سيارات الاسعاف عن العمل وايضاً وقف التنقل بين المدن.

وأوضح ان هذه الاجواء جعلت المواطن السريلانكي ينظر الی جميع الاحزاب بعين واحدة ويری الطبقة السياسية كلها سبب ما آلت اليه الاوضاع في البلاد.

وأكد عباس ان هذه النظرة جعلت الشعب السريلانكي يرفض تعيين رانيل ويكريمسينغه رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئاسة، ما تسبب برفض قراره فرض حالة الطوارئ علی البلاد.

وتوقع عباس ان تنتهي الفوضی في سريلانكا خلال الايام القادمة مؤكداً ان جهات من النقابات تعمل علی استلام الحكم الموقت في البلاد بدل الاحزاب الحاكمة المرفوضة شعبياً.

هذا وفرّ الرئيس السريلانكي "غوتابايا راجابكسا" إلى المالديف على متن طائرة عسكرية أقلته من كولومبو، بعدما تعهد الاستقالة من منصبه إثر احتجاجات شعبية عارمة ضده.

روابط ذات صلة

شاهد ... تداعيات الأزمة السريلانكية على المنطقة

سريلانكا..رئيس الوزراء يعلن الطوارئ والمحتجون يطالبون باستقالته

صحيفة: إعلان استقالة رئيس سريلانكا غدا

رئيس وزراء سريلانكا: رئيس البلاد سيستقيل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'وول ستريت جورنال' تفتح ملف المملكة المُعقد وتنشر تفاصيل حسابات السياسة والاقتصاد المتشابكة

شاهد بالفيديو.. الشعب السريلانكي يرفض حالة الطوارئ

العراق يحتل مكانة خاصة في الدبلوماسية العلمية الإيرانية

عودة الحجاج الإيرانيين إلى البلاد ابتداءاً من يوم غد

قوات الأمن تلقي القبض على خلية إرهابية شمال غرب إيران 

موسكو: قضية "المسيّرات" لن تناقش خلال زيارة بوتين إلى طهران