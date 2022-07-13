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لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تعلن تنظيم تجمع جماهيري حاشد يوم غد رفضا لزيارة الرئيس الاميركي الى فلسطين المحتلة

الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٤٩ بتوقيت غرينتش

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