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هل سيسقط النظام البحريني كما سقط النظام في سريلانكا؟

الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

سلط برنامج "ابناء الديرة" الضوء علی دعوة منظمة سلام للديموقراطية لتشكيل مجلس دولة لانصاف ضحايا انتهاكات النظام البحريني.

العالم - أبناء الديرة

وناقش برنامج ابناء الديرة الذي يبث علی شاشة قناة العالم توغل النظام البحريني في العلاقة مع العدو حيث نشر وقع بحريني ليكس تغريدة قال فيها ان الحقائق تثبت سياسة النظام الخليفي في صهينة البحرين في ظل اندفاعه نحو تعزيز العلاقات مع "اسرائيل" علی مختلف الصعد بنحو غيرمسبوق في تاريخ المنطقة لاسيما علی صعيد الدول التي طبعت علاقاتها مع "اسرائيل".

وفي موضوع اخر، دعا السياسي البحريني راضي الموسوي الی اسقاط ولو بشكل غيرمباشر. وكتب راضي الموسوي:"الشعب السريلانكي يسقط رئيسه ورئيس وزراءه ورئيس برلمانه.. هل يتكرر الأمر في دول عربية يضربها الفساد من رأسها الی أخمص قدميها؟ لقد أمعنت سلطات بعض الدول في التمييز المقيت بين مواطنيها لدرجة القرف والفقر والبطالة والمرض.

وشارك في نقاش مواضيع هذه الحلقة من برنامج أبناء الديرة، الاعلامي والناشط السياسي البحريني ابراهيم المدهون.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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