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لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تعلن تنظيم تجمع جماهيري حاشد يوم غد رفضا لزيارة الرئيس الاميركي الى فلسطين المحتلة

الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

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