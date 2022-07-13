دعوة للتظاهر في رام الله غدا الخميس رفضا لزيارة بايدن

العالم-فلسطين

ونبه إلى أن التظاهرة ستنظم يوم الخميس 14 يوليو، في مدينة رام الله في تمام الساعة السادسة مساء.

وبين الحراك أن التظاهرة تأتي تعبيراً عن رفض الشعب الفلسطيني للمواقف الأمريكية من القضية الفلسطينية.

وتتواصل التحذيرات من مخطط أمريكي إسرائيلي لبناء سفارة لواشنطن على أملاك الفلسطينيين في القدس المحتلة، تزامنًا مع زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة.

وحذر الباحث المقدسي جمال عمرو، أمس الثلاثاء، من بناء سفارة واشنطن على أملاك الفلسطينيين في القدس المحتلة.

وشدد عمرو على أن "بناء سفارة واشنطن على أملاك الفلسطينيين في القدس خط أحمر".

وكشف مركز حقوقي، الأحد، عن مخطط أمريكي إسرائيلي لإقامة مجمع دبلوماسي تابع لسفارة واشنطن بمدينة القدس المحتلة، سيقام على أملاك فلسطينية خاصة.

وقال مركز "عدالة الحقوقي"، إنه كشف أدلة جديدة عن مخطط أمريكي إسرائيلي مشترك لبناء مجمع دبلوماسي تابع للسفارة في القدس على أملاك فلسطينية خاصة، استباقًا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة.