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العراق.. مكتب المالكي ينفي تسجيلا صوتيا يهاجم فيه الصدر

العراق.. مكتب المالكي ينفي تسجيلا صوتيا يهاجم فيه الصدر
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

نفى مكتب رئيس ائتلاف "دولة القانون" في العراق، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، تسجيلا صوتيا نسب للمالكي يهاجم فيه زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر.

العالم - العراق

وذكر في بيان صحفي: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا زعمت أنه يعود للمالكي، يتناول جملة من القضايا السياسية والمواقف التي تتقاطع مع منهج ائتلاف دولة القانون".
وأضاف، أن "تداول وبث هذا التسجيل يأتي في وقت ومنعطف حساس جدا تمر فيه العملية السياسية والواقع العراقي، وهذا يعطي مؤشرا واضحا على أن الإعداد للتسجيل كان إعدادا مسبقا ومشبوها".

وتابع: "نؤكد مرة أخرى أن ما جاء في هذا التسجيل الصوتي لايعود للمالكي، فمن الواضح أن جهة ما قامت بفبركة وتوليف الصوت باستخدام التقنيات الحديثة التي أصبحت منتشرة ومتوفرة بسهولة".

ودعا مكتب المالكي "وسائل الإعلام إلى الحذر من الوقوع في كمائن الأخبار الملفقة التي تروج لها بعض القنوات المشبوهة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

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