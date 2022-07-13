الجيش التركي يستهدف مشروع مياه في الحسكة السورية

العالم - سوريا

وأفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، اليوم الأربعاء، بأن ذلك "يؤدي إلى تأخر ضخ المياه إلى الأهالي في مدينة الحسكة والأحياء المحيطة وزيادة أيام التقنين فيها".

"ونتيجة للوضع المائي الحالي في مشروع علوك ونتيجة لتلك الاعتداءات فقد زادت أيام التقنين المائي لتصل إلى 10 أيام وقد تزيد لكل قسم من أقسام مدينة الحسكة الستة التي يشملها ضخ المياه".

وصرح مدير المؤسسة العامة للمياه في محافظة الحسكة محمود العكلة للوكالة أن "المشروع يتعرض حالياً لاعتداءات كبيرة من قبل مرتزقة الاحتلال التركي على الخطوط الكهربائية المغذية له والقادمة من محطة كهرباء الدرباسية، ما يؤدي إلى حدوث فصل كهربائي متكرر وإيقاف تشغيل الآبار حيث يعمد المرتزقة إلى سرقة الكهرباء واستغلالها لمصالحهم في ريف مدينة رأس العين المحتلة".

وأشار العكلة إلى أن "هناك ظاهرة جديدة من الاعتداءات التي يقوم بها المرتزقة تتمثل بالتعدي على خطوط نقل المياه الممتدة بين منطقة علوك وريف تل تمر الشمالي بهدف سقاية المزروعات في الأراضي التي استولى عليها الإرهابيون بقوة السلاح بعد تهجير أصحابها منها ما أدى إلى تأخر مواعيد الضخ وتراجع كميات المياه الواصلة إلى مدينة الحسكة وزيادة أيام التقنين في المدينة ومحيطها".