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رئيسا برلمانات إيران وأوزبكستان يؤكدان على تطوير العلاقات

رئيسا برلمانات إيران وأوزبكستان يؤكدان على تطوير العلاقات
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف ورئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي تنزيلا ناربايوا، على تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين.

العالم - إيران

وفي هذا اللقاء الذي جرى في طشقند، تم التركيز على ضرورة تحسين العلاقات الاقتصادية والإقليمية بين البلدين.
وصرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أن هذه الزيارة ستكون بداية لتغيير جوهري في العلاقات البرلمانية بين شعبي وحكومتي البلدين إيران وأوزبكستان.
وأشار إلى هذه هي المرة الأولى التي يسافر فيها رئيس برلمان من إيران إلى أوزبكستان وأضاف: تمتلك إيران أكثر من 100 عام من النشاط البرلماني، مما يُظهر كيف يمكن للبرلمانات أن تعزز العلاقة بين الشعوب والدول.
وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى أن سياسة واستراتيجية المجلس والحكومة هي التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية والأمنية مع الدول وخاصة الدول الإسلامية، وقال: على المسلمين أن يتقاربوا لأنهم يشتركون في المصير كما يُظهر الوضع العالمي أيضًا الحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه القضية أكثر مما كان عليه في الماضي.. وتلعب أوزبكستان في هذه الاستراتيجية دوراً بارزاً في منطقة آسيا الوسطى وهي تحظى بخصائص فريدة من حيث القضايا الاقتصادية والقدرات الثقافية والديموغرافية، فضلاً عن ماضيها التاريخي والثقافي.
وأضاف قاليباف: إن التعاون بين إيران وأوزبكستان يوفر فرصا كبيرة لإيران للاستفادة في مختلف الأبعاد وخاصة الاقتصادية.. في هذه الزيارة يجب متابعة العلاقات في المجالات التجارية والاقتصادية كاستراتيجية أساسية ونأمل أن يتم تسهيل التعاون التجاري وإصدار التأشيرات للسائقين والسياح ورجال الأعمال.
وأكد بأن هذه الزيارة يجب أن تكون بداية لتحول جذري، وقال: نأمل أن نكون قادرين على تحسين تبادلاتنا الاقتصادية والتجارية وأن يكون لدينا حجم تبادلات بأكثر من ملياري دولار.
وفي إشارة إلى إجراءات الحظر الأميركية قال: رغم كل إجراءات الحظر تمتلك إيران قدرات عديدة في مجالات الخدمات الهندسية والطبية والسيبرانية والمعرفية والعلمية والتكنولوجية التي يمكن الاستفادة منها بشكل جيد.. كما أن لدينا العديد من القدرات في مجالات النفط والغاز والصناعات التعدينية، والتي يمكن على أساسها الاستفادة من هذه القدرات.

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رئيسا برلمانات إيران وأوزبكستان يؤكدان على تطوير العلاقات