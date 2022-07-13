لابيد لبايدن: "أنت صهيوني قوي"!

العالم-الاحتلال

وهبطت طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، في مطار "بن غوريون"، في مستهل جولة، تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة والسعودية.

وكان في استقبال بايدن فور وصوله أرض المطار، رئيس كيان الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، ورئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد ونائب رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وامتنع بايدن عن مصافحة المسؤولين الإسرائيليين، كإجراء وقائي لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

ونشر كيان الاحتلال المئات من عناصر الشرطة على طول الطريق السريع رقم "1" وفي شوارع مدينة القدس التي تم إغلاقها قبل وصول بايدن.

وفي كلمة ألقاها في حفل الاستقبال، قال رئيس كيان الاحتلال هرتسوغ مخاطبا بايدن: "أنت بحق بين أبناء عائلتك، هذه الزيارة تاريخية، وأنت صديق حقيقي وداعم حقيقي لإسرائيل والشعب اليهودي طوال حياتك".

أما رئيس حكومة الكيان لابيد قال مخاطبا بايدن: "ذات مرة عرّفت نفسك بأنك صهيوني، وأنت على حق، أنت صهيوني قوي".