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حفريات الاحتلال تتسبب بتساقط الأتربة من أعمدة مصلى الأقصى

حفريات الاحتلال تتسبب بتساقط الأتربة من أعمدة مصلى الأقصى
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

تساقطت الأتربة من أعمدة مصلى الأقصى القديم، اليوم الأربعاء، جراء تواصل حفريات الاحتلال "الإسرائيلي" في محيط وأسفل المسجد الأقصى.

العالم-فلسطين

وأكدت مصادر مقدسية، أن جدران مصلى الأقصى القديم، تتآكل باستمرار، بسبب حفريات الاحتلال المتواصلة، والتي تؤدي إلى انهيارات متكررة.

وتماطل سلطات الاحتلال بالسماح لفريق فني تابع لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، لفحص ما يجري في محيط السور الجنوبي للمسجد الأقصى، وذلك بعد تساقط قطع من الحجارة من أعمدة بالأقصى.

وفي منتصف حزيران/ يونيو الماضي، سقط حجر من الحجارة الداخلية للسور الجنوبي للمسجد الأقصى داخل التسوية المعروفة بمصلى الأقصى القديم.

وحذر مختصون في شؤون المسجد الأقصى المبارك من خطورة استغلال الاحتلال للفراغات الموجود أسفل المسجد، والعبث فيها بحفريات تهدد أساساته.

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