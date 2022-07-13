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رئيس البرلمان الإيراني يبحث مع الرئيس الأوزبكي توسيع التعاون بين البلدين

رئيس البرلمان الإيراني يبحث مع الرئيس الأوزبكي توسيع التعاون بين البلدين
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

إلتقى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيايوف في العاصمة الأوزبكية طشقند، حيث جرى البحث حول توسيع التعاون الشامل بين البلدين وقضايا إقليمية مهمة.

العالم - إيران

وفي هذا الاجتماع، أعرب رئيس أوزبكستان عن ارتياحه للعلاقات النشطة والتبادلات المثمرة التي تساعد على الحفاظ على المسار الممتاز وتوسيع التعاون الثنائي بين أوزبكستان وإيران في المجالات ذات الأولوية.
من جانبه نقل رئيس مجلس الشورى الإسلامي، التحيات والتمنيات الخالصة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى رئيس أوزبكستان، مؤكدا التزام الجانب الإيراني بتعميق العلاقات الشاملة بين البلدين الصديقين.
وأولى الطرفان في هذا الاجتماع اهتماما خاصا بالظروف المواتية لزيادة حجم التبادل التجاري، ودفع المشاريع المشتركة في مجال النقل والشحن، وتنفيذ برامج التبادل العلمي والفني، وتكثيف العلاقات التجارية وبين المناطق في البلدين.
كما توصلا إلى اتفاق بشأن مواصلة المحادثات البرلمانية البناءة بهدف التنفيذ العملي للاتفاقيات وتعزيز الخطط ذات الأولوية للتعاون متبادل المنفعة.
وتبادل قاليباف وميرضيايوف وجهات النظر حول الوضع في أفغانستان، وشددا على أهمية تطوير المساعدات بهدف تحقيق السلام على المدى الطويل وإعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي لهذا البلد.
بالإضافة إلى ذلك، تم بحث قضايا التعاون المتبادل في إطار المنظمات الدولية، بما في ذلك جدول أعمال الاجتماع القادم لمنظمة شنغهاي للتعاون في مدينة "سمرقند" في سبتمبر من هذا العام.
وقد اعترفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستقلال أوزبكستان في 25 ديسمبر 1991، وأقيمت العلاقات السياسية بين البلدين في 10 مايو 1992.

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رئيس البرلمان الإيراني يبحث مع الرئيس الأوزبكي توسيع التعاون بين البلدين

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