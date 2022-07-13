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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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المغاربیة
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أ ف ب: أنقرة تعلن انتهاء محادثات اسطنبول بين موسكو وكييف بشأن الحبوب الأوكرانية
رئيس البرلمان الايراني للرئيس الاوزبكي: ابرام اتفاقية التجارة التفضيلية والغاء التاشيرات بين البلدين خطوة مهمة لايجاد قفزة في التعاون الثنائي
مراسل العالم: المروحيات التركية تطلق رشقات نارية على منازل المدنيين في بحزاني وبعشيقة بمدينة الموصل شمالي العراق
حركة حماس:تأكيد بايدن على صهيونيته يثبت حجم جريمة بعض الأطراف بتساوقها مع المساعي الأمريكية لتشكيل تحالفات يكون الاحتلال جزءاً منها
حركة حماس: تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أنه صهيوني في بداية زيارته للمنطقة، يفضح تبنيه الكامل للمصالح الصهيونية
رئيس الوفد اليمني المفاوض عبدالسلام:تعاطي العدوان مع الهدنة لايزال دون المستوى المطلوب ويماطل بتطبيق بنودها وهذا لايرضى به شعبنا المحاصر
رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي يائير لابيد: تل ابيب وواشنطن بحاجة إلى إعادة بناء "تحالف عالمي قوي" ضد إيران
البيت الابيض:مستشار الامن القومي اخطأ في تصريحاته اليوم وان الولايات المتحدة تريد إعادة فتح قنصليتها للفلسطينيين بغرب القدس وليس بشرقها
رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي يائير لابيد: تل ابيب وواشنطن بحاجة إلى إعادة بناء "تحالف عالمي قوي" ضد إيران
البيت الابيض:مستشار الامن القومي اخطأ في تصريحاته اليوم وان الولايات المتحدة تريد إعادة فتح قنصليتها للفلسطينيين بغرب القدس وليس بشرقها
رئيس الوفد اليمني المفاوض عبدالسلام:تعاطي العدوان مع الهدنة لايزال دون المستوى المطلوب ويماطل بتطبيق بنودها وهذا لايرضى به شعبنا المحاصر
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش
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