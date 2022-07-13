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حركة حماس: تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أنه صهيوني في بداية زيارته للمنطقة، يفضح تبنيه الكامل للمصالح الصهيونية

الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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