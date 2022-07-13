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شاهد.. جدول زيارة بايدن الى الاراضي المحتلة

الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في رام الله بان الرئيس الاميريكي "جو بايدن" سيلتقي يوم الجمعة برئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" بمدينة بيت لحم.

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا خلال النشرة الإخبارية، إن الرئيس الاميركي جو بايدن في زيارته الى الاراضي المحتلة سيتوقف في عدة محطات، والحيز الاكبر في هذه الزيارة سيكون للكيان الصهيوني.

واضاف، أن "جو بايدن" بعد لقائه يوم الجمعة برئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" في مدينة بيت لحم سيزور كنيسة المهد، ومن ثم سيغادر يوم الجمعة الاراضي الفسطينية متوجها الى السعودية.

واشار مراسلنا الى ان بايدن سيعمل بكل قوة لدمج الكيان الاسرائيلي مع الدول العربية، موضحا ان هناك دول عربية جديدة ستلتحق بركب التطبيع العربي.

واوضح مراسل العالم، أن زيارة الرئيس الاميركي ستكون في العموم لصالح الكيان الصهيوني، وان هناك تشاؤوم يسود الاوساط الفلسطينية من زيارة بايدن الى المنطقة حيث يرونها أنها ستصب في صالح الصهيوني على حساب الفلسطيني.

ولفت مراسلنا الى ان بايدن في زيارته المرتقبة الى السعودية سيدفع الرياض الى زيادة انتاج النفط.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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