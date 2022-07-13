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تعاون إيراني سوري في مجال المدن والبلديات وإدارتها

تعاون إيراني سوري في مجال المدن والبلديات وإدارتها
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي ووزير الإدارة المحلية والبيئة السوري المهندس حسين مخلوف سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال المدن والبلديات وإدارتها.

العالم - سوريا

أكد وحيدي عمق العلاقات السورية الإيرانية التي تعتبر أنموذجاً في العلاقات بين الدول.

وأشار وحيدي إلى أن هناك نواحي متعددة للتعاون الثنائي في مجال البلديات وإدارتها وإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية معرباً عن الاستعداد للتعاون وتبادل الخبرات في هذا الشأن.

من جهته أكد الوزير السوري مخلوف أهمية التعاون المشترك في مجالات تبادل الخبرات بين الوحدات الإدارية وفي مجال تدوير النفايات وإدارة الكوارث والإطفاء من خلال لقاء الفنيين والمختصين.

ولفت مخلوف إلى لقاءاته ومباحثاته مع المسؤولين الإيرانيين في مجال البيئة والمشاركة في الاجتماع الإقليمي الوزاري (التعاون البيئي لمستقبل أفضل) مبيناً أن الاجتماع سيمهد لتأسيس تعاون إقليمي بين دول المنطقة لمواجهة المتغيرات المناخية والبيئية ولا سيما العواصف الرملية والغبارية التي تعتبر من التحديات التي لا بد من العمل الجماعي لحلها.من جانبه

بدوره أكد السفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب أهمية المشاريع المشتركة بين سورية وإيران مبيناً أن هناك مجالات واسعة جداً للتعاون بين المحافظات والمدن والبلديات في البلدين في العديد من المجالات العمرانية والخدمية.

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