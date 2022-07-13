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عبداللهيان في مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا الايطالية: لقد توصلنا الى مسودة اتفاق تحظى 90 بالمئة منها بموافقة الاطراف الاخرى وكذلك الاميركيين

الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

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