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بايدن في المنطقة..لقاء المتعوس مع خائب الرجاء

الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

بخطوات مثقلة بأزمات داخلية وتراجع كبير في شعبيته، حطّ جو بايدن في الكيان الإسرائيلي، في بداية زيارته إلى المنطقة، حيث الهدف الأول والأخير للملفات التي يحملها في جعبته.

العالم - في البيت الأبيض

ومن هناك، يطير بايدن إلى السعودية، حيث البلد الذي تعهّد الرئيس الأميركي بجعله منبوذاً بسبب ملف حقوق الإنسان فيه. وحيث ضرورات النفط تبيح محظورات اللقاء مع وليّ العهد محمد بن سلمان.

وما بين الكيان والرياض، تحضر مع بايدن صورة التطبيع بين الطرفين بملامحها الأولى، وإن كانت العلاقات بينهما قد تجاوزت مستويات لم يعدْ ينقصها إلا الإجهار.

وللتطبيع بعْد آخر هو الناتو العربي الإسرائيلي الموجه ضد إيران، وبديل الدور العسكري الأميركي في المنطقة، وإن شكلياً، كون دوله لا تستطيع مواجهة مشاكلها الداخلية، فما بالك بمواجهة طهران.

كل ذلك، يرتبط بحاجة يائسة لدى بايدن لإنقاذ رئاسته في صناديق الإنتخابات النصفية، ليلجأ إلى حلفائه الإقليميين الذين يبحثون بدورهم عمّن يمنحهم إحساساً، ولو لحظياً بالأمان.

وناقشت قناة العالم جولة بايدن في المنطقة من خلال برنامج "في البيت الابيض" لتسلط الضوء علی حيثيات هذه الجولة.

للمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو المرفق..

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