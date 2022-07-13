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آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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رويترز:وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك يفوز بغالبية أصوات الجولة الأولى من التصويت لخلافة جونسون بقيادة حزب المحافظين والحكومة
مصادر فلسطينية: جندي "إسرائيلي" يدهس بسيارته طفلاً في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة
عبداللهيان: الكيان الصهيوني يريد توظيف زيارة بايدن من اجل اثارة القضايا الامنية واستغلالها ضد ايران ونحذر الجانب الاميركي من ذلك
عبداللهيان: لقد اقترحنا على الجانب الاميركي تعليق القضايا المتعلقة بالقائمة السوداء وان تتمتع الشركات الايرانية بالمزايا الاقتصادية في الاتفاق
عبداللهيان في مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا الايطالية: محادثات الدوحة لم تكن فاشلة بل ان هناك قضايا عالقة يجب التطرق اليها
عبداللهيان في مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا الايطالية: لقد توصلنا الى مسودة اتفاق تحظى 90 بالمئة منها بموافقة الاطراف الاخرى وكذلك الاميركيين
عبداللهيان يؤكد في مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا الايطالية: اذا ما توصلت محادثات الغاء الحظر لنتيجة سنعيد تشغيل كاميرات المراقبة للوكالة الذرية
أ ف ب: أنقرة تعلن انتهاء محادثات اسطنبول بين موسكو وكييف بشأن الحبوب الأوكرانية
رئيس البرلمان الايراني للرئيس الاوزبكي: ابرام اتفاقية التجارة التفضيلية والغاء التاشيرات بين البلدين خطوة مهمة لايجاد قفزة في التعاون الثنائي
مراسل العالم: المروحيات التركية تطلق رشقات نارية على منازل المدنيين في بحزاني وبعشيقة بمدينة الموصل شمالي العراق
رويترز:وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك يفوز بغالبية أصوات الجولة الأولى من التصويت لخلافة جونسون بقيادة حزب المحافظين والحكومة
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.