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رويترز:وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك يفوز بغالبية أصوات الجولة الأولى من التصويت لخلافة جونسون بقيادة حزب المحافظين والحكومة

الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

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