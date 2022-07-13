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رئيس الوزراء العراقي يعلن رسميا مشاركته في قمة الرياض

رئيس الوزراء العراقي يعلن رسميا مشاركته في قمة الرياض
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، مشاركته في القمّة التي تستضيفها السعودية، مطلع الأسبوع المقبل.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان إنه "يشارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مطلع الأسبوع القادم، في القمّة التي تستضيفها السعودية، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، فضلاً عن قادة مصر، والأردن، وأمريكا".

وأشار البيان إلى أن "المؤتمر سيناقش قضايا الطاقة، والأمن الغذائي، والتحديات البيئية، ويرسم خطوات التعاون، والشراكة، والتنسيق المشترك إزاء هذه القضايا المصيرية التي تعاني منها شعوب المنطقة جمعاء".

وأضاف، "تأتي تلبية العراق لدعوة الملك السعودي، والمشاركة في هذه القمة استمراراً لالتزام الحكومة بمنهج تطوير العلاقات الدبلوماسية، وحرصها على حفظ مكانة العراق الدولية، مع التمسك بمبدأ الاعتدال، وحفظ التوازن، والابتعاد عن سياسة المحاور والتحالفات".

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رئيس الوزراء العراقي يعلن رسميا مشاركته في قمة الرياض

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