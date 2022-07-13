شاهد.. ابرام وثيقة "القدس" بين اميركا والكيان الصهيوني

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وأكد بايدن فور وصوله للكيان أن بلاده تحافظ على أمن الكيان، وبتعزيز منظومته الدفاعية معلنا عن دعمه للمنظومة الدفاعية الجديدة والتي تعمل بالليزر.

وكان في استقبال بايدن رئيس الكيان الصهيوني ورئيس حكومة تصريف الاعمال "يائير لبيد"، ووزير الحرب، وعدد من الساسة الاسرائيليين، الذين اعتبرو هذه الزيارة بالهامة في ظل التغيرات الحاصلة بالمنطقة.

وقال المحلل السياسي راسم عبيدات: " أن بايدن في زيارته يحاول ان يحقق انجازات كبيرة، ولكن سيواجه اخفاقات كبيرة لان الاحتلال الاسرائيلي يعيش أزمة سياسية عميقة هي أزمة نظام".

وخلال زيارة بايدن تم التحضير لوثيقة هي الاولى من نوعها وهي وثيقة القدس، حيث قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن الوثيقة من 4 صفحات و"ستعبر عن الالتزام الأمريكي بأمن "اسرائيل" وازدهارها والعلاقات بين البلدين، وتشمل "ردع إيران"على حد الوثيقة.

ونقل عن مسؤولين إسرائيليين وصفهم الوثيقة بأنها "تاريخية"، مشيرين إلى أنها ستكون "بمثابة إطار العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وتل ابيب ".وأشار المسؤولون إلى أن "الإعلان المشترك يتضمن بندا مفاده أن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تسمحا لإيران أبدًا بامتلاك سلاح نووي، والاستفادة من جميع عناصر قوتهما"على حد وصفهم وذكرت أنه "ستكون هناك إشارة إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وإلى تعزيز وتوسيع دول التطبيع ".

وقال مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي: "انهم يريدون شيطنت ايران على حساب الوضع الذي كان ينظر فيه الى "اسرائيل" انها محور الشر في المنطقة، يريدون نقل هذا المحور الى ايران، وهذا طبعا يصب في مصلحة السعودية بان تحاول شيطنت ايران وتحاول ابعاد "اسرائيل" من هذا الموقع والصاقه في الجمهورية الاسلامية الايرانية".

الرئيس الامريكي الذي سيجري عدة لقاءات مع كافة المسؤولين الاسرائيلي وستتواصل الزيارة حتى يوم الجمعة والذي سيلتقي الجانب الفلسطيني ممثلا برئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" ببيت لحم، وبعد ذلك ستقلع طائرته من مطار "تل ابيب" مباشرة الى السعودية، وذلك تمهيدا لتطبيع العلاقات بين الكيان والسعودية وفق المصادر العبريه.

المراقبون هنا يرون بان هذه الزيارة تاتي بالوقت الضائع بسبب الوضع الاقتصادي والتضخم المالي الاميركي، اضافة للمشهد الاسرائيلي الذي يزداد تعمق للازمة السياسية وايضا الاقتصادية.

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