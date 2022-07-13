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جندي "إسرائيلي" يدهس بسيارته طفلاً في منطقة باب العامود بالقدس

جندي
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

دهس جيب عسكري "إسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء، طفلًا مقدسيًّا، قرب باب العامود بالقدس المحتلة، في وقت اقتحم فيه العشرات من الجنود حي رأس العامود بالمدينة المحتلة.

العالم-فلسطين

وقال شهود عيان إن مركبة تابعة لقوات الاحتلال دهس الطفل يوسف مطور في منطقة باب العامود.

وقال المقدسي حسام مسالمة الذي تواجد في المكان إن الطفل مطور كان واقفاً برفقة طفل آخر في طريق باب العامود قبل أن يدهسه أحد جنود الاحتلال ويلوذ بالفرار من المنطقة.

ونقل الطفل الى المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابته برضوض بسبب الدهس.

بالتزامن مع ذلك اقتحم العشرات من جنود الاحتلال حي رأس العامود في القدس المحتلة.

ويتعرض الحي المقدسي لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال يتخللها مداهمات لمحال ومنازل المواطنين واعتقال الشبان.

وفي سياق استهداف الشباب المقدسي، مددت سلطات الاحتلال اليوم اعتقال الأشقاء قسام ونصر الله إياد الأعور ونشأت دوابشة ومحمد الأعور من سلوان حتى يوم الأحد القادم.

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جندي "إسرائيلي" يدهس بسيارته طفلاً في منطقة باب العامود بالقدس

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