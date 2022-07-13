الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢
٠٥:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول اخر التطورات السياسية

الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. محادثات بشأن أزمة الغذاء العالمية في اسطنبول

برلماني عراقي: على الحكومة المقبلة اخراج الاحتلالين الأميركي والتركي

بدء الكلمة المتلفزة للأمين العام لحزب الله حول آخر المستجدات السياسية

رئيس موزمبيق: مواقفنا الداعمة للقضية الفلسطينية لن تتغير

جندي "إسرائيلي" يدهس بسيارته طفلاً في منطقة باب العامود بالقدس

على الاراضي الفلسطينية المحتلة... شاهد.. ابرام وثيقة "القدس" بين اميركا والكيان الصهيوني