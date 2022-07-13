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ترکیا
افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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السيد نصرالله: كل شيء يخدم قضيتنا سنقدم عليه بالوقت المناسب والشكل المناسب
السيد نصرالله: لبنان يستند إلى قوة حقيقية ويجب الاستفادة من وجودها وتهديدها
السيد نصرالله: لدينا قدرات وخيارات متنوعة برا وبحرا وجوا وكل الخيارات مطروحة وموجودة على الطاولة
السيد نصرالله: لدينا قدرات وخيارات متنوعة برا وبحرا وجوا
السيد نصرالله: رسالة المسيرات وصلت للعدو والدليل هو ان الكيان لم يقدم على اي شئ
السيد نصرالله: رسالة المسيرات هي اننا مستعدون للاقدام على اي خطوة
السيد نصرالله: نحن أردنا أن تتحرك طائرات العدو وبوارجه وتطلق الصواريخ كي يأخذ أصحاب سفينة الاستخراج علما أنهم في منطقة غير آمنة
السيد نصرالله: كنا مستعدين لكل الاحتمالات امام الرد الاسرائيلي على هذه المسيرات
السيد نصرالله: لاول مرة في تاريخ الكيان الاسرائيلي يتم اطلاق 3 مسيرات في زمان واحد باتجاه هذا الكيان
السيد نصرالله: نقطة القوة الموجودة لدى لبنان هي المقاومة وفعل المقاومة
السيد نصرالله: صمود المقاومة ولبنان في حرب تموز أفشل أهداف الحرب ووجه ضربة قاسية جدا لمشروع "الشرق الأوسط الجديد"
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.