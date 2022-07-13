فرص التوصل إلى اتفاق نووي مستدام وحرب المؤاني

العالم - بانوراما

ودعا الرئيس الإيراني الأميركيين الى عدم تكرار التجربة الفاشلة السابقة بممارسة سياسة الضغوط القصوى، وأخذ الدروس والعبر من فشل تلك السياسة، الى ذلك اوضح وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان، أن طهران جادة بشأن التوصل الى اتفاق جيد ومستدام.

ويتناول بانوراما في ملفه الثاني: إجتماع وفود عسكرية روسية وأوكرانية وتركية مع مسؤولي الأمم المتحدة في تركيا، لمناقشة مسألة صادرات الحبوب الأوكرانية.

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الوفود بحثت في مدينة إسطنبول التركية استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا على البحر الأسود؛ وذلك مع تفاقم أزمة الغذاء العالمية.



يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.