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تشاهدون الليلة في برنامج بانوارما..

فرص التوصل إلى اتفاق نووي مستدام وحرب المؤاني

فرص التوصل إلى اتفاق نووي مستدام وحرب المؤاني
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. تأكيد لرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن طهران لن تتراجع عن مطالبها المحقة الواردة في الاتفاق النووي.

العالم - بانوراما

ودعا الرئيس الإيراني الأميركيين الى عدم تكرار التجربة الفاشلة السابقة بممارسة سياسة الضغوط القصوى، وأخذ الدروس والعبر من فشل تلك السياسة، الى ذلك اوضح وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان، أن طهران جادة بشأن التوصل الى اتفاق جيد ومستدام.

ويتناول بانوراما في ملفه الثاني: إجتماع وفود عسكرية روسية وأوكرانية وتركية مع مسؤولي الأمم المتحدة في تركيا، لمناقشة مسألة صادرات الحبوب الأوكرانية.

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن الوفود بحثت في مدينة إسطنبول التركية استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا على البحر الأسود؛ وذلك مع تفاقم أزمة الغذاء العالمية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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