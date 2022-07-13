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السيد نصرالله: كيان الدولة مهدد بالانهيار ولبنان ذاهب الى ما هو اسوا من الحرب

الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

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