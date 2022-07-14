الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢
٠٤:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلان مغربي عن تدابير لتنظيم الطائفة اليهودية

إعلان مغربي عن تدابير لتنظيم الطائفة اليهودية
الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

ترأس الملك المغربي محمد السادس مجلسا للوزراء هو الأول له منذ الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا وقضائه فترة العلاج في فرنسا.

العالم-المغرب

وقال بيان صادر عن القصر الملكي أن "المجلس خُصص للمصادقة على مشروعي قانوني إطار ومشروعي مرسومين، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية"، تتعلق أساسا بالاستثمار والصحة والسياحة.

وأوضح البيان أنه في ختام أشغال المجلس، قدم وزير الداخلية عرضا أمام الملك يتعلق بالتدابير التي تم إعدادها بشأن تنظيم الطائفة اليهودية المغربية.

وتشمل هذه التدابير التي تم إعدادها بعد مشاورات موسعة مع ممثلي الطائفة اليهودية وشخصيات منتسبة لها، إنشاء المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية الذي سيتولى السهر على تدبير شؤون الطائفة والمحافظة على التراث والإشعاع الثقافي والشعائري للديانة اليهودية.

وايضا إحداث لجنة اليهود المغاربة بالخارج والتي ستعمل على تقوية أواصر ارتباط اليهود المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي، وتعزيز إشعاعهم الديني والثقافي، والدفاع عن المصالح العليا للمملكة.

إضافة إلى إنشاء مؤسسة الديانة اليهودية المغربية والتي ستسهر على النهوض والاعتناء بالتراث اللامادي اليهودي المغربي والمحافظة على تقاليده وصيانة خصوصياته.

روابط ذات صلة

عفو ملكي في المغرب عن 979 شخصا بينهم متهمون بالإرهاب

لأول مرة منذ الستينيات وبعد 'التطبيع'.. حجاج يهود يزورون مكناس المغربية

بعد إحتفالهم بـ"إستقلال إسرائيل".. تحذيرات من "صهينة يهود المغرب"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'أكسيوس': مسؤولون من 'إسرائيل' والسعودية و4 دول خليجية شاركوا باجتماع ضد حزب الله

 مجلس النواب السريلانكي: سيُنتخب رئيس جديد للبلاد في 20 من الشهر الجاري

إعلان مغربي عن تدابير لتنظيم الطائفة اليهودية

الطيران الروسي يدمر ورشة لصناعة طائرات مسيرة للإرهابيين في إدلب (فيديو)

بتعليمات من الدبيبة.. ليبيا.. قوة تقتحم مؤسسة النفط لتسليمها للرئيس الجديد

كاتب 'اسرائيلي': الـ'ناتو' العربي حلم لن يتحقق