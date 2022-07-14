'أكسيوس': مسؤولون من 'إسرائيل' والسعودية و4 دول خليجية شاركوا باجتماع ضد حزب الله

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وحسب المصادر فإن 30 دولة شاركت في الاجتماع الذي عقد بين 29-30 يونيو، في أوروبا وكان أول اجتماع من نوعه منذ تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه، بمشاركة مسؤولين من البحرين و"إسرائيل" والكويت وقطر والسعودية والإمارات وعدد من دول أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية حسبما افاد موقع راي اليوم.

ووفقا لمسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، كان هناك ضغط خلال الاجتماع لمزيد من الدول، خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية للانضمام إليها بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن إحدى النقاط الرئيسة التي أرادت الولايات المتحدة التأكيد عليها للمشاركين هي أنه على الرغم من المشاكل الاقتصادية في إيران ولبنان، لا يزال “حزب الله” يوسع ما اعتبرته الخارجية الامريكية نشاطه الإرهابي والإجرامي في جميع أنحاء العالم على حد زعمها، مشيرا إلى أن مجال الاهتمام الرئيس الذي نوقش في الاجتماع هو ما اعتبرت الخارجية الامريكية على حد زعمها عمليات حزب الله في إفريقيا وأمريكا اللاتينية للبحث عن مصادر بديلة للتمويل والمشتريات.