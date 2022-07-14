بغداد.. قوات إضافية لتأمين 'صلاة الجمعة الموحدة' ولا إنذار حتى اللحظة

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وقال المسؤول إنه "حتى اللحظة لا توجد أي أوامر لاعلان الانذار (ج)، والأوضاع الأمنية جيدة"، مبيناً أن "ما سيحصل هو تشديد الاجراءات فقط".

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة التحفظ على هويته، أن "قوات أمنية اضافية ستنتشر تحسبا من وقوع أي طارئ"، وتابع أن "الهدف هو تأمين محيط مركز اقامة صلاة الجمعة الموحدة بعمق 10 كم"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان زعيم التيار الصدري في العراق، السيد مقتدى الصدر، قد دعا، إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في مدينة الصدر في الخامس عشر من ذي الحجة الحرام المصادف ليوم الخامس عشر من شهر يوليو/تموز.