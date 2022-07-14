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مصادر فلسطينية: دعوات للمشاركة في وقفة تُرفع فيها الرايات السوداء يوم غد الجمعة في بيت لحم رفضًا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن

الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

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