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رئيس الجمهورية يؤكد دور كرمانشاه القيم في تعزيز الأمن الغذائي

رئيس الجمهورية يؤكد دور كرمانشاه القيم في تعزيز الأمن الغذائي
الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

 أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية،السيد  ابراهيم رئيسي على الدور القيم الذي تلعبه محافظة كرمانشاه (غرب)، في تعزيز الأمن الغذائي فضلا عن دورها في صيانة أمن الحدود.

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح له فور وصوله الى مطار كرمانشاه، صباح اليوم (الخميس).

ووصل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد رئيسي، إلى محافظة كرمانشاه، صباح اليوم، في الزيارة الـ28 له ضمن برنامج زياراته التفقدية للمحافظات.

وأشاررئيسي الى توفر "أرضية ملائمة جدا" في محافظة كرمانشاه للسياحة والصادرات، نظرا لوقوع المحافظة على الحدود مع العراق.

وأضاف رئيسي أن زيارته الى محافظة كرمانشاه تتضمن اجتماعات مع النخب ورجال الأعمال بالمحافظة.

ويرافق رئيسي في هذه الزيارة إلى محافظة كرمانشاه، وفد من أعضاء مجلس الوزراء يتضمن كلا من وزراء الداخلية، والتربية والتعليم، والإتصالات وتقنية المعلومات، والإقتصاد والمالية، والصحة والعلاج والتعليم الطبي، والجهاد الزراعي، والتراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون المناطق التجارية والصناعية والمناطق الإقتصادية الخاصة، ونائب رئيس الجمهورية ورئيس مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين، ووزير الطاقة، ونائبة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة.

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