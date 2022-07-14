أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 14 يوليو 2022

جمهوري اسلامي.. احتجاجات فلسطينية واسعة النطاق ضد زيارة بايدن لفلسطين المحتلة

جوان ..

بايدن تحول لترامب آخر بتل ابيب, فطبيعة سياساته لا تختلف عن سياسات سلفه

اطلاعات ..

وزير الخارجية .. يجب وقف الحرب بين روسيا واوكرانيا , ونحن لانقدم الدعم لاي طرف

آفتاب يزد..

تحالف الفتح في العراق يحذر الكاظمي من مغبة المشاركة بمؤتمر التطبيع بالسعودية

ايران ..

جون بولتون يعترف بواقع وقوف امريكا وراء العديد من الانقلابات في بلدان العالم

رسالت ..

احزاب مصرية تبدي رفضها لدخول القاهرة باية احلاف عسكرية اقليمية مع الكيان الصهيوني

عصر ايرانيان ..

السفير الروسي بطهران .. بايدن يتحرك لايجاد حلف عسكري عربي عبري ضد ايران

قدس ..

غوتيريش يلوح باحتمال ادراج الكيان الصهيوني بالقائمة السوداء على خلفية قتله للاطفال الفلسطينيين

كيهان ..

محافل اعلامية امريكية تزيح الستار عن تدريب الكيان الصهيوني لقوى الامن البحرينية

خراسان ..

بايدن يبدأ جولته المشؤومة للمنطقة بزيارة تل ابيب و تكهنات بالتخطيط لمشاريع بالغة الخطورة

مردم سالاري ..

ايران , المحور الرئيسي لجولة بايدن الشرق اوسطية وهناك اهدافها النفطية والتطبيعية ايضا

ابتكار ..

امريكا تصر على مواصلة مماطلاتها ومواقفها الازدواجية ازاء احياء الاتفاق النووي

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

ايران ..

صحيفة ايران كتبت عن جولة بايدن في المنطقة وذلك في مقالها (ضجة كبرى فارغة ) .. هناك تضخيم مبالغ فيه جدا لمدى اهمية الجولة التي يقوم بها بايدن للمنطقة , وهو تضخيم يخلق انطباع غير واقعي وكأن هذه الجولة ستؤدي الى تغيير المعادلات والموازنات والاوضاع في المنطقة .

والواقع هو انه.. في ظل الانكفاء الامريكي وفوضى الاوضاع بفلسطين المحتلة تدل المؤشرات بأن جولة بايدن لن تسفر عن تغيير اية معادلات.

وبالطبع قد تسفر زيارة بايدن للسعودية عن دفع الرياض وحليفتها الخليجيات على زيادى انتاج النفط , وهذا ما يهم بايدن بالدرجة الاولى في ظل ازمة الطاقة بالغرب بسبب العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الحرب باوكرانيا.

ومن هذا كله سيبقى الحديث عن احلاف اقليمية جديدة تحت المظلة الامريكية مجرد فقاعة ستتبدد سريعا .كما ان موضوع توسيع التطبيع خلال هذه الزيارة سيبقى مرهونا بمدى استعداد السعودية بالمخاطرة بما تبقى لها من مكانة في العالم العربي والاسلامي .

آرمان امروز..

حول جولة بايدن ايضا كتبت صحيفة آرمان امروز في مقالها (الناتو الاقليمي فكرة عمياء )..تكثر التكهنات حول اهداف جولة بايدن الاقليمية فهناك رؤية تقول ان امريكا تسعى عبرها لاستعادة هيمنتها الضائعة في المنطقة , ورؤية اخرى تقول ان هدف بايدن ايجاد تحالف بين الكيان الصهيوني ومجموعة بلدان عربية في اطار حلف ناتوعسكري اقليمي له امتدادات اقتصادية وتجارية ايضا. وهناك تكهنات مختلفة اخرى ..

المسألة هنا هي .. ان امريكا اضعف من ان تستطيع تشكيل احلاف عسكرية تحت مظلتها, فهي تتخبط بهموم داخلية وبتحديات مقابل روسيا والصين.

والعالم دخل عمليا مرحلة انكفاء امريكي متسارع وما حدث بافغانستان مثال على ذلك , والكيان الصهيوني بدوره لم يعد واثقا من قدرته على البقاء في ظل ازماته الداخلية وتصاعد قدرات المقاومة , كما ان فكرة تشكيل ناتو اقليمي تصطدم الى جانب كل هذا بعدم رغبة البلدان العربية الرئيسية كمصر والعراق في الانزلاق باية تحالفات كهذه.

اطلاعات ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( احزاب مصرية تدعو للحوار مع ايران ) كتبت صحيفة اطلاعات .. بعد مرور ايام قليلة على تاكيد رئيس الوزراء الاردني رغبة بلاده في تعزيز اواصر العلاقات مع ايران , اعلنت مجموعة احزاب مصرية عن رفضها الحازم لاي تحرك للانضمام لاحلاف عسكرية اقليمية مع الكيان الصهيوني ضد ايران .

ان الحركة المدنية الديمقراطية المصرية التي تضم العديد من الاحزاب السياسية دعت ببيانها لفتح ابواب الحوار مع ايران واكد بيان هذه الحركة الواسعة التمثيل ان فرص وارضيات وامكانيات بدء حوار مع ايران كبيرة جدا لازالة اية توترات ولحل اية مشاكل عالقة واي سوء تفاهم محتمل بيان هذه الحركة المصرية اكد بان ايجاد تحالفات عسكرية مع الكيان الصهيوني لا يخدم سوى مصالحه على حساب امن واستقرار بلدان المنطقة.

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( هفوة بولتن تفجر ضجة )..مستشار الامن القومي الامريكي خلال عهد ترامب فجر ضجة كبرى خلال مقابلة اجرتها معه قناة اخبارية امريكية حول هجوم انصار ترامب على الكونغرس عام 2020 . جون بولتون, اخذته الحماسة ردا على سؤال فيما اذا كان ذلك الهجوم محاولة انقلاب نظمها ترامب بأنه لم يكن انقلابا مضيفا ان تنظيم الانقلابات صعب للغاية.

بولتون اضاف بخضم حماسته بأنه نظم شخصيا عدة انقلابات ب ببلدان العالم وان ترامب دعم الانقلاب العسكري ببوليفيا عام 2019.

هذه الهفوة البولتنية فجرت ضجة كبرى في الاعلام الامريكي والعالم وفتحت صحف امريكية ملف وقوف المخابرات الامريكية وراء عشرات الانقلابات العسكرية في امريكا اللاتينية وخاصة في فنزويلا وتشيلي ونيكاراغوا وغواتيمالا والمكسيك والى اخر القائمة , كما كشفت عن جانب من التدخلات العسكرية الامريكية المباشرة لقلب انظمة الحكم في العديد من بلدان العالم منذ بداية القرن العشرين.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها الذي يحمل عنوانه تساؤل يقول (مالذي يبحث عنه بايدن بالمنطقة ؟).. قد يكون هناك عدة اهداف يسعى الرئيس الامريكي لتحقيقها بجولته الاقليمية ..

من بين اهداف جولة بايدن تعزيز مسار التطبيع بحث السعودية على الخروج من ترددها والانضمام رسميا لقاطرة التطبيع.

وبالطبع تبقى الاولوية لهدف دفع السعودية وحليفاتها الخليجيات على زيادة انتاج النفط , فبايدن يحاول الحد من التداعيات الخطيرة الناجمة عن ارتفاع اسعار النفط والبنزين بالغرب وبامريكا نفسها بسبب العقوبات المفروضة على روسيا والنفط الروسي , وبايدن قد يناقش فكرة تشكيل ناتو عربي صهيوني خلال هذه الجولة لكن من المستبعد في ظل اوضاع امريكا واوروبا واوضاعه الخاصة ايضا ان يخطو اية خطوات جدية في هذا الطريق .

ويبقى هناك محور رئيسي اخر في جولة بايدن ويرتبط بتصعيد الضغوط على ايران , ولكن قد تجري اليراياح بما لا تشتهيه سفن جولة بايدن واهدافها في نهاية المطاف.