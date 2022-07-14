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وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مسؤولين بجزر المالديف: رئيس سريلانكا الهارب سيستقل طائرة للخطوط السعودية إلى سنغافورة ثم إلى الرياض

الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

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