CNN: السعودية ستسمح بالسفر المباشر من وإلى فلسطين المحتلة

العالم - السعودية

وأفادت المصادر للشبكة الأمريكية بأن الرياض تستعد للإعلان عن ذلك الأسبوع الحالي، حيث يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن المنطقة في رحلة رسمية تشمل رحلة مباشرة من فلسطين المحتلة إلى السعودية يوم الجمعة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تعلن الرياض أنها ستسمح لجميع الرحلات الجوية التجارية من وإلى فلسطين المحتلة باستخدام مجالها الجوي والسماح للمسلمين في فلسطين المحتلة بالقيام برحلات طيران مستأجرة مباشرة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في فريضة الحج.

وكانت السعودية رفضت التوقيع على اتفاقات التسوية التي توسطت فيها واشنطن في عام 2020 كما كانت تأمل الولايات المتحدة وكيان الاحتلال "الإسرائيلي".

وبدأت المملكة في السماح لشركات الطيران "الإسرائيلية" بالتحليق فوق أراضيها في ممر جوي خاص للرحلات الجوية من وإلى الإمارات والبحرين، بعد توقيع الاتفاقات. لكن كيان الاحتلال لم يحصل بعد على الإذن للرحلات الجوية من وإلى الهند وتايلاند والصين.