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خلافات وقلق داخل الكيان الصهيوني من الاتفاق النووي الايراني

الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال الخبير الاستراتيجي هادي محمدي ان التعاون الاستراتيجي بين الكيان الصهيوني وامريكا موجود ويؤكدون عليه في كل زيارة بينها.

العالم – خاص بالعالم

واشار الخبير الاستراتيجي الى ان لقاء بايد بحكومة الاحتلال يؤكد على التعاون الاستراتيجي بين العجوز الامريكي والحكومة الفاشلة للكيان الصهيوني.

واضاف هادي محمدي انه اذا كان يؤثر هذا التعاون والمحاولات الصهيونية والامريكية على المسارات العدوانية فهي اليوم قد اصبحت على مستوى هزيلا وضعيفا وان هذه الاتفاقية لن تسفر عن اي شيء.

واكد الخبير الاستراتيجي على ان هذا التعاون ليس جديدا وبيان المسؤولين الصهاينة قبل زيارة بايدن الى تل ابيب على ان هذا بيان تأكيد على موضوعات محددة.

وشدد هادي محمدي على ان هناك خلافات بين الاجهزة العسكرية داخل الكيان الصهيوني حول موضوع الاتفاق النووي وكيفية استمرار المفاوضات بين ايران وامريكا ومجموعة 4+1 وقد اكد بايدن على اهمية استمرار المفاوضات وعودة واشنطن للاتفاق وهذا يقلق الكيان الصهيوني.

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