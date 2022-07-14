بالفيديو.. موجة حر جديدة تجتاح مناطق أوروبا

العالم - اوروبا

موجة حر جديدة هي الثانية هذا العام، تجتاح مناطق أوروبا ما ينذر بتداعيات مقلقة على اليابسة والأنهار الجليدية. فيما لا تزال اسبانيا والبرتغال تواجهان موجة حرّ استثنائية هي الثانية في أقل من شهر، بدأت فرنسا أيضًا مثل جيرانها تشعر بها مع توقع بلوغها الذروة. وقد تزيد درجات الحرارة عن اربعين درجة مئوية في المناطق الأكثر تضرراً، في وقت اجتاحت حرائق جنوب البلاد.

واجتاح حريقان أجّجهما غطاء نباتي جاف، وخصوصاً الشجيرات، مساحة واسعة من الصنوبر في منطقة بوردو.

وفي المملكة المتحدة، وجهت الأرصاد الجوية تحذيرا قبل موجة حرّ قصوى مع حرارة قد تتجاوز خمس وثلاثين مئوية.

ودعت شركات المياه البريطانيين إلى توفير كلّ قطرة ماء، وعدم تسخين إلّا الكمية الضرورية لكوب الشاي الخاص بهم.

وفي اليونان، أُصيب شخصان بجروح بالغة ولا يزال هناك شخص مفقودا بعدما تحطمت مروحية في بحر إيجه في حين كانت تشارك في عملية مكافحة حريق غابة على جزيرة ساموس. وتشارك ثلاث قوارب دورية تابعة لخفر السواحل وسفينتان أخريان في عملية الإنقاذ.

في البرتغال، أسفر حريق عن مقتل شخص بحسب خدمات الإنقاذ التي تعمل بكثافة منذ عدة أيام. ولا يزال وسط البلاد الأكثر تضررا من حرائق الغابات التي اندلعت مرة أخرى بسبب الحرارة وقوة الرياح.

وبحسب العلماء أنّ تزايد موجات الحر في أوروبا هو نتيجة مباشرة للاحتباس الحراري، وإنّ انبعاثات غازات الدفيئة تزيد من قوة موجات الحرارة ومدتها ووتيرتها.

ومن المتوقع أن تمتدّ موجة الحرّ إلى أنحاء أخرى من أوروبا الغربية أو حتى وسط أوروبا.

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