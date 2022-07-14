شاهد.. لماذا بايدن سيغادر صفر اليدين من المنطقة؟

العالم - خاص بالعالم

قال غدار، في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبلارية، ان زيارة بايدن الى الكيان الصهيوني تاتي في وقت يعيش فيه أزمة سياسية عميقة تهدد كيانه، لذا لا يستطيع ان يقدم شيئا جديدا لكيان متزلزل وفاقد للتوازن الداخلي.

وبين، ان استراتيجية بايدن الحالية، هي كيف يستطيع ان يهزم روسيا في الحرب مع اوكرانيا، مشيرا الى ان اميركا لم تدخل في هذه الحرب مباشرة، وانما عبر دفع الدول الاوروبية لخوضها، وكذلك عبر دفع الاموال وارسال الاسلحة الى اوكرانيا.

وأكد أمين عام التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة، أن الهدف الاساسي من زيارة بايدن الى المنطقة، هو الحصول على الغاز والنفط، ليكون بديلا من النفط الروسي لان اوروبا امام وقوع كارثة كبرى بسبب انقطاع الغاز والنفط الروسي عنها.

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