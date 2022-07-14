زيارة بايدن ومحاولة اغراق الدول العربية في مستنقع التطبيع

العالم – خاص بالعالم

والموضوع الابرز في تلك الزيارة هي محاولة تطبيع العلاقات رسميا بين الاحتلال والسعودية.

وشهدت زيارة بايدن الى المنطقة بتعليقات كثيرة على من النشطاء على مواقع التواصل.

وكتبت نورا الحربي: "نتانياهو يشكر بن سلمان لمساعيه في التوصّل إلى اتفاقيات التطبيع بين الكيان المحتل وبين اربع دول عربية ويأمل التطبيع مع السعودية في سفر بايدن. التطبيع مستنقع تقع فيه صهاينة العرب".

كما غرد حساب باسم، brave heart: "اليوم غادر الرئيس الأمريكي بايدن للشرق الأوسط حيث تشمل زيارته للمهلكة السعودية والله يسترمن نتائج الزيارة المعروفة بضرورة إخراج العلاقات السعودية الإسرائيلية التي أستمرت عقود من الزمن تحت الطاولة للعلن لإعلان حلف الناتو العربي الصهيوني بقيادة "إسرائيل" و مصر الأردن و4 دول خليجية".

واخير علقت يارا العلي: "هرولة بايدن وراء تحقيق مشروع 'اسرائيل الكبرى' سراب موهوم من النيل الى الفرات اغرب المزايدات السياسية التي سبقت مجيء بايدن للمنطقة تصريح نتنياهو باعتزامه التوصل لـ'اتفاقيات تسوية كاملة مع السعودية' ودول عربية".

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